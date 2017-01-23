Армяне обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и гранатометов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 36 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и в селе Беркабер Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селах Агдам, Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Сарыджалы, Баш Гарвенд, Шураабад Агдамского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.