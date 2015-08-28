Армяне обстреляли азербайджанские позиции из минометов и пулеметов

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 125 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Воскепар Ноемберянского района, - позиции, расположенные в селе Ашагы Аскипара Газахского районы, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Чираглы, Юсифджанлы, Шураабад, Мярзили, Ширванлы, Гарагашлы, Сарыджалы, Кянгярли, Джавахирли, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедлы, Горадиз, Горган Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.