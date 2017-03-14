Армяне обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и минометов

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60-ти миллиметровые минометы (7 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 120 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах и в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Джафарли, Гызылхаджылы, Кемерли, Гаймаглы и Ферехли Газахского района, на безымянных высотах и в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Мерзили, Гарагашлы, Шыхлар, Юсифджанлы, Баш Гервенд и Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.