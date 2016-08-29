Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 22 раза, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Гаймагли Газахского района и в селе Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Джебраильского районов.