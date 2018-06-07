Армяне нарушили перемирие 87 раз

Баку. 7 июня. REPORT.AZ / Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Ферехли, Гызылгаджылы Газахского района, Коханеби, Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Джевахирли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.