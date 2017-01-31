Армяне 8 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 8 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Фарахли, Гызылгаджылы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агбулаг и Коханаби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Джабраильского района.