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    Армяне 8 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Агбулаг и Коханаби Товузского района

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 8 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Фарахли, Гызылгаджылы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агбулаг и Коханаби Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Джабраильского района.

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