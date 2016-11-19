Армяне 22 разa нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджевандского района, в селах Барекамаван, Воскепар Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в селах Гызылхаджылы, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Баш Гервенд Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.