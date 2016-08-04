Армяне 18 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 18 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберяньского района, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных на безымянный высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Горадиз Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района.