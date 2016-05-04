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    ​Армения и Иран намерены углублять сотрудничество в оборонной сфере

    Министр обороны Армении принял посла Ирана в этой стране

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Армении Сейран Оганян 4 мая принял посла Ирана в этой стране Сейеда Казема Саджади. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

    Министр обороны Армении проинформировал посла о достигнутых с иранским коллегой на встрече в Москве договоренностях, выразив уверенность в том, что в будущем они будут реализованы.

    Участники встречи обсудили также ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Посол Сейед Казем Саджади выразил озабоченность в связи с создавшейся ситуацией на линии соприкосновения и выразил готовность приложить все усилия в направлении обеспечения мира и стабильности. В числе прочих сфер посол отметил важность двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

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