​Армения и Иран намерены углублять сотрудничество в оборонной сфере

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Армении Сейран Оганян 4 мая принял посла Ирана в этой стране Сейеда Казема Саджади.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Министр обороны Армении проинформировал посла о достигнутых с иранским коллегой на встрече в Москве договоренностях, выразив уверенность в том, что в будущем они будут реализованы.

Участники встречи обсудили также ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Посол Сейед Казем Саджади выразил озабоченность в связи с создавшейся ситуацией на линии соприкосновения и выразил готовность приложить все усилия в направлении обеспечения мира и стабильности. В числе прочих сфер посол отметил важность двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.