Аналитик Chatham House: Интересы у США и Франции к карабахскому конфликту минимальные

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Наличие нагорно-карабахского конфликта негативно сказывается на всем комплексе геополитических, инвестиционных рисков в регионе Южного Кавказа. Соответственно, если регион имеет вполне благоприятные условия для привлечения инвесторов, природные ресурсы, выгодное географическое расположение, то для него, естественно, с учетом наличия конфликта, снимаются все эти возможности, так как есть риск его эскалации". Об этом заявил Report аналитик программы изучения России и Евразии Королевского института международных отношений Великобритании Chatham House Станислав Притчин.

По его словам, с точки зрения региональной безопасности карабахский конфликт является долгосрочным. "Он негативно сказывается на всех аспектах жизнедеятельности, как с точки зрения развития экономики, так и политической стабильности".

Аналитик указал, что для России в идеале было бы отсутствие конфликта как такового, как в принципе и для всех.

Он выразил мнение, что неразрешимость конфликта заключается в глубоком недоверии сторон друг к другу и наличии завышенных ожиданий, порой сознательных, с обеих сторон по разрешению конфликта, которые делают невозможным сближение сторон.

"Здесь мы, к сожалению, имеем клинч, который пока не видно как разрешить без системной работы по снижению напряженности и взаимного нагнетания ситуации, подготовки общественного мнения к тому, чтобы идти на уступки для разрешения конфликта", - сказал С.Притчин, добавив, что подготовка общественного мнения к взаимным уступкам - ключевой момент для урегулирования.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт является уникальным на постсоветском пространстве, так как позиции стран-сопредседателей МГ ОБСЕ - США, Франции и России - по нему совпадают.

"Мы не можем говорить о том, что Запад находится с одной стороны, поддерживая какую-то сторону, а Россия - с другой. Внешних противоречий между Западом и Россией по этому вопросу нет. Да, интересы у США и у Франции к этому конфликту минимальные, для них это не приоритет. Даже события апреля 2016 года показали, что конфликтная ситуация является для них триггером для активизации игроков. Основные переговорные процессы были организованы Россией и не в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ", - считает аналитик британского Chatham House.