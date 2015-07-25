​Афлатун Амашов обратился к журналистам Азербайджана

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"К фронтовым новостям необходим профессиональный подход"

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "Со вчерашнего дня распространяется информация об интенсивных боях на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Интерес людей к происходящим на фронте событиям, естественен. Понятно также и желание СМИ действовать адекватно этому. Однако, с учетом чуткого отношения общества к фронтовым новостям, необходим профессиональный подход к данной теме".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов.

Он напомним, что во время массового нарушения режима прекращения огня в августе прошлого года СП также выразил свою позицию по данному вопросу: "В структуре считают, что в вопросе доведения до общественности происходящих на фронте событий параллельно с оперативностью СМИ, также важны точность и объективность.

Чуткий подход журналистов заключается не только в соблюдении правил профессиональной этики, но и в том, чтобы быть в стороне от моментов, противоречащих законодательству Азербайджанской Республики.

В обоих случаях, журналист стоит на страже интересов общества, и поэтому он выполняет не меньшую работу, чем солдат в траншеях. Как председатель структуры, регулирующей СМИ Азербайджана, призываю журналистов, которые пишут новости по данной тематике, СМИ и в том числе информационные сайты демонстрировать более чуткий подход к подобного рода информации.

Думаю, что они продемонстрируют профессионализм и чуткий подход.

В нынешней ситуации журналисты должны уточнять сообщения в соответствующей госструктуре - министерстве обороны Азербайджанской Республики и не распространять недостоверную информацию.

Не стоит забывать, что вне зависимости от позитивности или же негативности, возможно противоречие распространяющейся в СМИ информации национальным интересам Азербайджана".