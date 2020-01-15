WSJ: Human Rights Watch проводит политику двойных стандартов, поддерживая армянские поселения в Карабахе

Международная правозащитная организация Human Rights Watch применяет двойные стандарты в вопросе поселений на оккупированных территориях.

Как передает Report, об этом пишет профессор юридического факультета им. Скалия при Университете Джорджа Мейсона Юджин Конторович в статье "Избирательный подход к "поселенцам", опубликованной в издании Wall Street Journal.

По словам автора, директор по Ближнему Востоку и Северной Африке правозащитной организации Human Rights Watch Сара Лия Уитсон поддерживает подобные двойные стандарты, с одной стороны обвиняя Израиль в расширении незаконных поселений на западном берегу реки Иордан, с другой стороны – поддерживая армянских переселенцев на оккупированных территориях Азербайджана.

"Поселения, которые поддерживает Сара Лия Уитсон, находятся в Нагорном Карабахе, районе, который находился в границах постсоветского Азербайджана до 1994 года, когда Армения оккупировала регион после затяжной войны. С тех пор руководство Армении в Ереване активно поощряло перемещение поселенцев в этот район. Многие армяне считают Карабах своей исторической родиной. Но Организация Объединенных Наций, международные суды и США считают ее оккупированной азербайджанской территорией», - пишет он в своей статье.

Автор напоминает, что Сара Лия Уитсон происходит из армянской семьи и выступала организатором мероприятий по сбору средств в 2018 году для Армянского национального комитета Америки (Armenian National Committee of America), выступающей в защиту поселений, которая рассматривает Карабах как "неотъемлемую часть армянской родины".

По мнению Ю.Конторовича, подобная позиция директора противоречит подходу Human Rights Watch к Израилю, в случае с которым организация призывает к бойкоту целых компаний, включая несвязанные структуры, потому что лишь часть их деятельности проходит в еврейских поселениях.

Статья напоминает, что Сара Лия Уитсон отметила работу Армянского всеобщего благотворительного союза (Armenian General Benevolent Union), который поддерживает строительство новых армянских поселений в Нагорном Карабахе, чтобы побудить "молодые семьи пустить корни", и поблагодарила группу за помощь сирийским армянам-беженцам, многие и большинство из которых были переселены на оккупированную территорию Азербайджана.

Ю.Конторович отмечает, что подобных убеждений придерживается не только Сара Лия Уитсон, но и лидер кампании бойкота "CodePink" против Израиля Нэнси Крикорян, член Палаты представителей США из Мичигана Рашида Тлаиб, которые призывают бойкотировать Израиль, одновременно выступая соавтором законопроекта о нормализации отношений с армянскими поселениями.