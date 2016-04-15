Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Выявлены факты жестокого обращения армянами над телами погибших азербайджанских военнослужащих. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении представительства Азербайджана при ОБСЕ, зачитанном на 1096-ом заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 14 апреля.

"9 апреля 2016 года, Международный Комитет Красного Креста способствовал возвращению тел погибших азербайджанских солдат с армянской стороны. Военная прокуратура Азербайджана и судебно-медицинская экспертиза зарегистрировали на них многочисленные признаки жестокого обращения, включая травмы тупыми предметами, повреждения черепа, переломы костей и прочее".

На основании этих фактов было начато расследование в соответствии со статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, говорится в заявлении представительства Азербайджана.

В заявлении отмечается, что вся вина за провокации, приведшие к вспышке крупномасштабных военных операций, лежит на армянской стороне. "Инициированная Арменией провокация была направлена на подрыв мирного процесса, проводимого под эгидой Минской группы ОБСЕ", - отмечается в заявлении.