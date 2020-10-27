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Выпущенная врагом по Тертеру ракета "Смерч" нанесла урон зданию "Азерхалча"

Выпущенная врагом по Тертеру ракета "Смерч" нанесла урон зданию "Азерхалча" По счастливой случайности в здании не было сотрудников "Азерхалча"
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 14:16
Выпущенная врагом по Тертеру ракета Смерч нанесла урон зданию Азерхалча
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Вооруженные силы Армении, грубо нарушив новое гуманитарное прекращение огня, подвергли 26 октября азербайджанский город Тертер и прилегающие села обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

Об этом сообщает сотрудник Report, командированный в зону фронта.

Одна из выпущенных врагом ракета "Смерч" упала в центр города. Сильной взрывной волной большой урон нанесен административному зданию филиала ОАО "Азерхалча", расположенному в городе Тертер.

По счастливой случайности в здании не было сотрудников "Азерхалча". В здании находился следящий за зданием Ровшан Керимли. В разговоре с сотрудником Report он сообщил, что в результате падения ракеты, выпущенной врагом вчера вечером в районе 8 часов, повреждены двери, окна и компьютерная система здания.

Вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили режим гуманитарного прекращения огня и 26 октября выпустили по городу Тертер и окрестным селам 147 артиллерийских снарядов в целом и 4 ракеты "Смерч".

Фото: Эльчин Мурад

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Версия на азербайджанском языке ФотоDüşmənin Tərtərə atdığı "Smerç" raketi "Azərxalça"ya ziyan vurub

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