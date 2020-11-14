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Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет

Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет Вынужденные переселенцы теряют свой статус после возвращения на родные земли
Нагорно-карабахский конфликт
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14 ноября 2020 г. 14:22
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет

"В Азербайджане существуют два закона, связанных с вынужденными переселенцами и беженцами. Один из них "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев", другой "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц".

Как передает Report, об этом сказал заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, в соответствии с этими законами вынужденные переселенцы теряют свой статус после возвращения на родные земли: "Что касается выдачи пособий, могу сказать, что даже после возвращения на родные земли наших соотечественников в течение 3 лет будет продолжаться выдача им социальной помощи и принятие мер социальной защиты".

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Версия на английском языке IDPs to receive allowance for 3 years after returning to their lands
Версия на азербайджанском языке Məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıtdıqdan sonra 3 il müddətinə müavinət alacaqlar

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