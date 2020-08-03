О нас
Report Georgia

ВС Армении нарушили перемирие 35 раз

ВС Армении нарушили перемирие 35 раз Сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
3 августа 2020 г. 09:28
ВС Армении нарушили перемирие 35 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions 35 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 35 dəfə pozub

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
31 июля 2020 г. 15:30
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
ФотоСамолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
31 июля 2020 г. 12:06
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
30 июля 2020 г. 18:32
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
30 июля 2020 г. 17:03
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
30 июля 2020 г. 16:46

Последние новости

10:30
BNA распространило информацию о столкнувшихся автобусах Инфраструктура
10:22
Число жертв нападения на тюрьму в Афганистане возросло до 20 Другие страны
10:13
В Баку находившаяся в розыске женщина совершила кражу Происшествия
09:47
Ветеран Карабахской войны погиб в ДТП Происшествия
09:46
В Баку столкнулись два пассажирских автобуса Происшествия
09:45
Богатейшие страны массово скупают вакцину от COVID-19 Другие страны
09:36
В Грузии еще двое заболели COVID-19 В регионе
09:28
ВС Армении нарушили перемирие 35 раз Нагорно-карабахский конфликт
09:24
Четверо погибли после опрокидывания лодки у берегов Турции Другие страны
08:54
В Баку 61-летняя женщина пострадала в аварии Происшествия
08:35
Тропический шторм "Хагупит" приближается к Китаю Другие страны
08:15
В Южной Корее из-за сильных дождей погибли шесть человек Другие страны
07:54
За сутки коронавирусом заразились более 25 тыс. бразильцев Другие страны
07:08
На Тайване объявили штормовое предупреждение в связи с тайфуном Другие страны
06:47
В Берлине общественные пространства превратят в клубы под открытым небом Это интересно
Вся новостная лента