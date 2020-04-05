​ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как передает Report со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Бала Джафарли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.