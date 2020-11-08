Противник обстреливает Агдам, около 20 домам нанесен ущерб

На фронте продолжаются ожесточенные бои

На фронте продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщил командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

8 ноября с 16:30 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу территорию Агдамского района. В результате 7 домам нанесен ущерб.

В целом противник выпустил по району более 130 снарядов. 3 частных дома разрушены полностью, около 20 домам нанесен ущерб.

Кроме того, в результате попадания снаряда на территорию села Учоглан Агдамского района ранен Ахмедли Мухаммед Ханлар оглу (1994 г.р.).

Подразделения азербайджанской армии ответным огнем подавили огневые позиции противника.