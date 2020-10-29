В течение дня враг выпустил по Тертеру 2 ракеты и 100 снарядов

Вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать режим гуманитарного прекращения огня и обстреливать Тертерский район из артиллерийских установок.

Вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать режим гуманитарного прекращения огня и обстреливать Тертерский район из артиллерийских установок.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

Начиная с утра 29 октября враг вновь взял под прицел мирных жителей. В течение дня армяне выпустили по Тертеру 2 ракеты и 100 артиллерийских снарядов.

К счастью, погибших и раненных нет. Нанесен ущерб частным домам и хозяйствам.

В период с 27 сентября по сегодняшний день по территории района врагом было выпущено в целом 15 500 снарядов.

В результате погибли 17 мирных жителей. В их числе один ребенок и одна женщина.

Ранен 61 мирный житель.

Согласно информации, 51 раненый выписан домой. До сегодняшнего дня полностью разрушены 133 дома, 873 дома частично разрушены, нанесен ущерб 14 школам, 3 больницам, 18 административным зданиям.

В целом от нападений армян на Тертер пострадали около 1 200 человек.