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В Стамбуле чтят память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО - ВИДЕО

​В Стамбуле чтят память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В турецком городе Стамбул на экранах, установленных в общественном транспорте (автобусы, метробусы, метрополитен и вапуры/паромы, а также по краям дороги), был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде и установлены памятные таблички.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.

Видеоролик, который будут демонстрировать до 1 марта, повествует об организаторах Ходжалинского геноцида и события того дня в исторических фактах.

Кроме того, по инициативе Генконсульства Азербайджана в Стамбуле и поддержке муниципалитета Стамбула на станции метро "Еникапы" была открыта фотовыставка "Геноцид 20-го столетия". В открытии выставки, где были продемонстрированы более 30 фотографий, отражающих Ходжалинский геноцид, принял участие генконсул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев.

Вусала Аббасова 

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