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В результате армянского террора против Гянджи погибли 10 женщин и 6 детей 

В результате армянского террора против Гянджи погибли 10 женщин и 6 детей  Подготовлены обучающие видеоролики под названием "Что вы знаете о городе Гянджа, ставшем жертвой армянской агрессии?" на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 10:16
В результате армянского террора против Гянджи погибли 10 женщин и 6 детей 

В результате ракетных и тяжелых артиллерийских обстрелов армянскими вооруженными силами 4, 11 и 17 октября Гянджи, второго по величине города Азербайджана и центра древней истории и культуры, погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, еще 138 получили ранения, объектам городской гражданской инфраструктуры, памятникам истории и культуры, а также транспортным средствам был нанесен значительный ущерб.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, подвергнув ракетному обстрелу древний город Гянджа, центр исторического и культурного наследия Азербайджана, Армения еще раз продемонстрировала свою давнюю политику вандализма, направленную не только против​ Азербайджана, но и в целом​ на мировое культурное наследие и общечеловеческие ценности.

В целях информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных вооруженными силами Республики Армения, пресс-службой Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики были подготовлены обучающие видеоролики под названием "Что вы знаете о городе Гянджа, ставшем жертвой армянской агрессии?" на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках.

С целью разоблачения на международной арене агрессивной сущности Армении и введения санкций в соответствии с международным правом против государства-агрессора Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обратится ко всем международным организациям.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоGəncə terrorları zamanı 10 qadın, 6 uşaq olmaqla 26 nəfər həlak olub

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