В ПАСЕ прошло мероприятие, посвященное находящимся в заложниках у армян Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву

В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) прошло мероприятие, посвященное находящимся в заложниках у армян гражданским лицам, азербайджанцам Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву.

Как сообщает французское бюро Report, на мероприятии под названием "Гуманитарный вопрос двух граждан Азербайджана: Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев" присутствовали руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, члены делегации, зампред Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров, сын Дильгама Аскерова Кюрдоглу Аскеров, президент Международного альянса по диалогу и развитию Нушаба Мамедова, правозащитник Ахмед Шахидов, члены делегаций нескольких стран в ПАСЕ, иностранные гости и пр.

Мероприятие открыла член азербайджанской делегации в ПАСЕ Ульвия Агаева, которая рассказала присутствующим о тяжелом положении взятых армянской стороной в заложники Д.Аскерова и Ш.Гулиева. У.Агаева заявила о жестоком обращении армян с Д.Аскеровым и Ш.Гулиевым и нарушении гуманитарных и других прав заложников.

Обратившись к присутствующим, сын Дильгама Аскерова Кюрдоглу Аскеров попросил помощи в освобождении отца.

В конце мероприятия был продемонстрирован фильм о том, как азербайджанцы в Нагорном Карабахе стали жертвами этнической чистки.

Участникам мероприятия были розданы буклеты с подробной информацией о нагорно-карабахском конфликте, как большой угрозе для прав человека.