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В ОДКБ призвали к немедленному прекращению огня на границе

В ОДКБ призвали к немедленному прекращению огня на границе Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьезную озабоченность из-за обострения на армяно-азербайджанской  границе 
Нагорно-карабахский конфликт
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14 июля 2020 г. 13:46
В ОДКБ призвали к немедленному прекращению огня на границе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьезную озабоченность из-за обострения на армяно-азербайджанской  границе и призывает к немедленному прекращению огня. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА новости, об этом говорится в комментарии Секретариата ОДКБ, предоставленном  пресс-секретарем организации Владимиром Зайнетдиновым.

"В Секретариате ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля с.г. после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые", - говорится в комментарии.

В военно-политическом блоке призывают стороны к немедленному восстановлению режима прекращения огня. "Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления", - отметили в ОДКБ.

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Версия на азербайджанском языке KTMT Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatla bağlı bəyanat yaydı

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