В Германии закрыли сайт армянских сепаратистов

Вебсайт arzach.de, созданный Арменией от имени ее марионеточного режима в оккупированном Карабахе, закрыт.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это решение было принято властями Германии после настоятельных обращений азербайджанцев, указывавших на царящую на страницах этого сайта пропаганду сепаратизма, оккупации и недопущения возвращения мирных жителей в свои дома.

На сайте, открытом в немецком домене, армянские власти пытались также завлечь наивных немецких туристов на оккупированные территории Азербайджана. Теперь уже "зазывал" в Германии нет.

Удален также профиль т.н. "посла Республики Арцах в ФРГ" Арутюна Григоряна в Facebook.

Сообщается, что на днях был закрыт также офис "Европейского центра арцахских исследований", действующий в Берлине.