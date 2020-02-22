В Берлине открылась посвященная Ходжалинскому геноциду выставка

В Берлине (Германия) открылась выставка произведений народного художника Ашрафа Гейбатова, посвященных Ходжалинскому геноциду.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работу с диаспорой.

Выставка открылась при организации Альянса азербайджанцев Германии в расположенном в Берлине Доме Азербайджана.

В выставке приняли участие представители Госкомитета, посольства Азербайджана в Германии, а также сотни соотечественников, прибывших в Берлин для участия в Общеевропейском карабахском митинге.

На мероприятии выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов. Выступившие рассказали о карабахских реалиях, роли диаспоры в донесении до мировой общественности Ходжалинского геноцида, деятельности Дома Азербайджана в этом направлении, значимости отражения этой правды в своих произведениях проживающим в Германии известным художником Ашрафом Гейбатовым.

Было отмечено, что такие мероприятия приводят к объединению азербайджанцев, обсуждениям вокруг Ходжалинского геноцида и других тем. Была выделена важность демонстрации проживающими в мире азербайджанцами единства и солидарности в судьбоносных для Азербайджана вопросах.