​Уничтожена очередная диверсионная группа армянских вооруженных сил - ФОТО

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ 6 марта разведовательно-диверсионная группа армянских вооруженных сил совершила попытку нападения на позиции наших войск в Агдере-Тертерском направлении на линии соприкосновения войск. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В результате бдительности частей азербайджанских вооруженных сил и принятии своевременных упреждающих мер, нанося тяжелый огневой удар по нападавшей группе, наши военнослужащие заставили отступить армянских военнослужащих. Понеся сокрушительные потери, оккупанты, бросив оружие и припасы, вынуждены были отступить назад.

В бою военнослужащий азербайджанской армии Захидов Даянет Мехман оглу получил легкое ранение в правую руку.