 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Уничтожена очередная диверсионная группа армянских вооруженных сил - ФОТО

    В бою один военнослужащий азербайджанской армии получил легкое ранение в правую руку

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ 6 марта разведовательно-диверсионная группа армянских вооруженных сил совершила попытку нападения на позиции наших войск в Агдере-Тертерском направлении на линии соприкосновения войск. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

    В результате бдительности частей азербайджанских вооруженных сил и принятии своевременных упреждающих мер, нанося тяжелый огневой удар по нападавшей группе, наши военнослужащие заставили отступить армянских военнослужащих. Понеся сокрушительные потери, оккупанты, бросив оружие и припасы, вынуждены были отступить назад.

    В бою военнослужащий азербайджанской армии Захидов Даянет Мехман оглу получил легкое ранение в правую руку.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi