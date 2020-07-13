Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали не допускать эскалации карабахского конфликта

Посредники распространили заявление в связи с обострением ситуации на границе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик сожалеют о гибели людей в ходе обострения ситуации на азербайджано-армянской границе и выражают соболезнования семьям погибших и раненых.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посредников.

В заявлении также отмечается, что сопредседатели МГ ОБСЕ и личный представитель "поддерживают прямые контакты с официальными лицами Армении и Азербайджана с самого начала инцидента".

"Сопредседатели Минской группы осуждают недавние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения любой дальнейшей эскалации, в том числе путем использования существующих прямых каналов связи между ними.

Сопредседатели Минской группы также призывают стороны возобновить предметные переговоры как можно скорее и подчеркивают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", - отмечается в заявлении.