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Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали не допускать эскалации карабахского конфликта

Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали не допускать эскалации карабахского конфликта Посредники распространили заявление в связи с обострением ситуации на границе
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 19:30
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали не допускать эскалации карабахского конфликта

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик сожалеют о гибели людей в ходе обострения ситуации на азербайджано-армянской границе и выражают соболезнования семьям погибших и раненых.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посредников. 

В заявлении также отмечается, что сопредседатели МГ ОБСЕ и личный представитель "поддерживают прямые контакты с официальными лицами Армении и Азербайджана с самого начала инцидента".

"Сопредседатели Минской группы осуждают недавние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения любой дальнейшей эскалации, в том числе путем использования существующих прямых каналов связи между ними.

Сопредседатели Минской группы также призывают стороны возобновить предметные переговоры как можно скорее и подчеркивают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", - отмечается в заявлении.

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