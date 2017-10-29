Со дня оккупации Зангиланского района армянами прошло 24 года

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Со дня оккупации Зангиланского района Азербайджана армянскими вооруженными подразделениями прошло 24 года.

Как напоминает Report, в ночь с 28 на 29 октября 1993 года армянские оккупанты захватили Зангиланский район.

После оккупации армянами соседних Джебраильского и Губадлинского районов, зангиланцы сражались с армянами, оказавшись в полной блокаде в течение 67 дней. В боях в течение 4 дней, начиная с 25 октября 1993 года, 235 зангиланцев пали шехидами и пропали без вести. Однако армянские танки атаковали со всех сторон и население не смогло противостоять вооруженным подразделениям.

Армяне намеревались учинить в Зангилане вторую Ходжалинскую трагедию, но у них не получилось. Население смогло спастись от очередного геноцида, перебравшись через реку Араз на территорию Ирана.

Площадь Зангиланского района составляет 707 кв. км, а население в период оккупации превышало 35,6 тыс. человек. В настоящее время насчитывается 33 тыс. вынужденных переселенцев из Зангилана.

В состав Зангиланского района входят одноименный город, поселок Миндживан и 81 село. В районе функционировали 14 медицинских учреждений, 11 детских садиков, 62 общеобразовательные школы, 23 клуба, 8 домов культур, 50 библиотек. Основу экономики Зангиланского района составляло сельское хозяйство - виноградарство, табаководство и животноводство.

После оккупации полностью разрушена Миндживанская станция железнодорожной линии Баку-Миндживан-Гафан. 41 км железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Ереван, проходящей через Мехри, попал в блокаду.