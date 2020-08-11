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Сербия выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана

Сербия выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана На встрече была подчеркнута важность мирного урегулирования, а также решения всех конфликтов согласно принципам ООН
Нагорно-карабахский конфликт
11 августа 2020 г. 12:42
Сербия выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана

"Мы обсудили все вопросы, которые находятся в центре нашего сотрудничества. Мы выразили взаимную поддержку территориальной целостности наших стран".

Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Сербии, секретарь Совета национальной безопасности страны и министр внутренних дел Небойша Стефанович

По его словам, на встрече была подчеркнута важность мирного урегулирования, а также решения всех конфликтов согласно принципам ООН:

"Я думаю, что это важно для будущего стран, столкнувшихся с конфликтом, а также в интересах обеих сторон".

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Версия на английском языке Serbia supports territorial integrity of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Serbiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib

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