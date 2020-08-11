Сербия выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана

На встрече была подчеркнута важность мирного урегулирования, а также решения всех конфликтов согласно принципам ООН

"Мы обсудили все вопросы, которые находятся в центре нашего сотрудничества. Мы выразили взаимную поддержку территориальной целостности наших стран".

Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Сербии, секретарь Совета национальной безопасности страны и министр внутренних дел Небойша Стефанович.

По его словам, на встрече была подчеркнута важность мирного урегулирования, а также решения всех конфликтов согласно принципам ООН:

"Я думаю, что это важно для будущего стран, столкнувшихся с конфликтом, а также в интересах обеих сторон".