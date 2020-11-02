Русская община Шамахы: Мы вместе в добре и зле

Сегодня атмосфера толерантности в Азербайджане является продолжением традиций, унаследованных от исторического прошлого азербайджанского народа

Русская община Шамахинского района направила письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдар оглу,

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских сепаратистских войск Азербайджан начал контрнаступательную операцию по освобождению своих земель от оккупации, продолжающейся около 30 лет.

Мы миролюбивые люди, которые ждали и надеялись, что Карабахский вопрос будет решен мирным путем. Но и у нас иссякло терпение.

Сейчас азербайджанский народ под руководством Верховного главнокомандующего пишет славную историю с участием своей непобедимой армии. Азербайджан на справедливом пути, ведет борьбу за правое дело.

Всем своим существом и всем сердцем мы верим: наши земли в скором времени будут освобождены и государственный флаг Азербайджана будет поднят в Шуше. Каждый гражданин Азербайджана с нетерпением ждет этого дня Победы.

Мы – русская община Шамахинского района, выражаем Вам глубокую благодарность за проделанную Вами работу во имя прогресса и процветания нашей страны.

Сегодня атмосфера толерантности в Азербайджане является продолжением традиций, унаследованных от исторического прошлого азербайджанского народа. В настоящее время в независимом Азербайджане проживает русское население, сохранившее свои национально-духовные ценности, язык и культуру, действуют Русская община, Центр русской культуры. Словом, в стране созданы все условия для того, чтобы представители различных национальностей, культур и религий жили в условиях свободы и мира.

Русский язык используется как повседневное средство общения во всех уголках страны, в том числе и среди жителей Шамахи. Русский язык также преподается как иностранный в классах, где языком обучения является азербайджанский язык. В Шамахе действуют 4 общеобразовательные школы, где обучение проводится на русском языке.

Русское кладбище, расположенное в Шамахинском районе, охраняется, всегда содержится в хорошем состоянии, что является примером религиозной и культурной толерантности. В нашем районе проживают представители различных национальностей. В отношениях между нами царят дружба и взаимоуважение. Мы вместе в добре и зле.

Мы, жители Шамахи, являющиеся русскими по национальности, как и все азербайджанцы, любим Вас – уважаемого Президента. Желаем Вам крепкого здоровья и Побед в эти тяжелые для нашей республики дни.

С уважением,

Уклеина Екатерина Васильевна

Свихнушина Нина Ивановна

Киреева Ирина Юрьевна

Уклеина Надежда Николаевна

Уклеина Анна Васильевна

Кузнецова Анна Петровна

Уклеина Мария Александровна

Слашенина Надежда Васильевна

Котова Елена Васильевна

Уклеина Анна Ивановна

Карпачева Анна Васильевна

Уклеина Татьяна Васильевна

Игнатова Надежда Тимофеевна

Третьяков Юрий Васильевич

Котова Галина Васильевна

Уклеина Вера Ивановна

Котова Екатерина Ивановна

Саломатина Любовь Михайловна

Кастрюлин Михаил Михайлович

Кастрюлина Екатерина Ивановна

Морозова Екатерина Васильевна

Черкасова Татьяна Васильевна

Фимин Василий Иванович

Морозов Михаил Матвеевич

Половинкин Иван Васильевич

Коломейченко Ольга Ивановна

Денисенко Любовь Николаевна

Шихалиева Татьяна Семенова

Киреева Евдокия Яковлевна

Стрекалова Надежда Михайловна

Стрекалова Светлана Васильевна

Стрекалов Александр Ильич

Стрекалов Владимир Александрович

Колоева Мария Тимофеевна

Уклеина Татьяна Михайловна

Зборовская Екатерина Семеновна

Бучнева Любовь Николаевна

Кастрюлин Владимир Иванович

Половинкина Надежда Ивановна

Попор Виктор Яковлевич

Русакова Анна Васильевна

Королева Надежда Васильевна

Беляев Игорь Владимирович

Уклеин Роман Иванович

Дмитриев Тимофей Иванович

Зверева Марина Михайловна

Зверева Феодосия Николаевна

Кретинина Анна Ивановна

Попкова Анна Ильнична

Королев Андрей Михайлович

Кастрюлин Андрей Михайлович

Олкова Надежда Петровна.

Азербайджанская Республика, Шамахинский район.