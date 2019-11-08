Российские политологи: Поездка сепаратистов - провокация, нацеленная на внесение раскола между Москвой и Баку

"Это мероприятие не было ангажировано кем-то из официальных представителей России или официальных общественных организаций. Ни одна уважающая себя организация, официально зарегистрированная в России, не будет участвовать в таком, и на пушечный выстрел не подойдет. Граждане России должны соблюдать российское законодательство, а не ввязывать себя в какую-то авантюру, за которую придется отвечать".

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев, комментируя визит Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна, "представителей" незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, в Москву.

Ранее Азербайджан в связи с этим инцидентом вручил России ноту.

"Да, они пытаются все время показать, что в России проводят мероприятия. И раз это происходит на территории РФ, то якобы Россия это все поддерживает. Ничего подобного! Да, они приехали в Москву, сделали фотографии, выложили на армянских сайтах, но официально-то ничего не было задекларировано. Поэтому это все такой раздражитель, специально нацеленный на то, чтобы внести раскол между Россией и Азербайджаном. Своего рода провокация", - заявил А.Перенджие.

Говоря о ноте Азербайджана России эксперт подчеркнул, что она не останется без ответа.

"Но ответ будет не Азербайджану. Я имею ввиду внимание к фотографиям и действиям определенных лиц, которые в этом участвовали. Безусловно, будет уделено определенное внимание этому делу с точки зрения соблюдения законодательства Российской Федерации, с точки зрения всех законов, в том числе и закона противодействия экстремистской деятельности", - подчеркнул

В свою очередь старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев также подчеркнул, что эта поездка не носила официальный характер и "частный визит Маиляна не означает никаких шагов по признанию сепаратистского режима":

По словам политолога, реакция Азербайджана на этот визит, так же как и реакция России является нормой.

"Россия как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ подчеркивает, что это неофициальный визит. ...Я понимаю, почему азербайджанская сторона считает этот визит нарушением договора. Азербайджану нужно официально сказать России, что он против того, чтобы представители непризнанной республики ездили в Россию. Но речь идет о неофициальном визите частного лица", - резюмировал А.Токарев.