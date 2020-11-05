О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: премьер Армении лично должен предоставить график вывода войск

Президент: премьер Армении лично должен предоставить график вывода войск Так что мы ждем, когда премьер-министр Армении открыто скажет об освобождении Кяльбаджара, Лачина и остальной части Агдама
Нагорно-карабахский конфликт
5 ноября 2020 г. 16:47
Президент: премьер Армении лично должен предоставить график вывода войск

"Если бы Армения прислушалась к нам и поступила логично, то сегодня мы не столкнулись бы с нынешней ситуацией. Возможно, война окончилась бы месяц назад. Поэтому компромисс со стороны Армении должен быть предельно четким. Нам должен быть предоставлен график времени освобождения все еще находящихся под оккупацией части Агдамского района, Кяльбаджара и Лачина. Премьер-министр Армении лично должен заявить об этом. Однако они не только не предоставляют нам график времени, но даже не говорят об освобождении данных территорий".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время интервью испанскому информационному агентству EFE.

" 27 сентября по настоящее время военно-политическое руководство Армении никогда ничего не говорило об освобождении территорий. В таком случае они фактически проявляют неуважение к сопредседателям Минской группы, разработавшим эти принципы для обеспечения возвращения 7 районов, и фактически приводят к еще большей эскалации. Так что мы ждем, когда премьер-министр Армении открыто скажет об освобождении Кяльбаджара, Лачина и остальной части Агдама", - заявил президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistanın baş nazirinin Kəlbəcər, Laçın və Ağdamın qalan hissəsini boşaldacaqlarını açıq şəkildə deməyini gözləyirik"

Новости партнеров

Самое важное

Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла
Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла
5 ноября 2020 г. 14:54
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
5 ноября 2020 г. 14:20
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
4 ноября 2020 г. 17:59
Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа
4 ноября 2020 г. 14:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете La Repubblica
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете La Repubblica
4 ноября 2020 г. 14:10
Выведена из строя вражеская зенитная установка
Выведена из строя вражеская зенитная установка
4 ноября 2020 г. 12:31
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
3 ноября 2020 г. 07:54
Уничтожен ЗРК «КУБ» противника
ВидеоУничтожен ЗРК «КУБ» противника
2 ноября 2020 г. 22:10
Армяне признали гибель замминистра обороны сепаратистов
Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов
2 ноября 2020 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi