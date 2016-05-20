Президент ПА ОБСЕ призвал МПА СНГ совместно содействовать нагорно-карабахскому урегулированию

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Наличие человеческих жертв в ходе продолжающихся боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта недопустимо". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва, выступая на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) в Санкт-Петербурге.

Президент Канерва призвал парламентариев МПА СНГ совместно с ПА ОБСЕ содействовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в контексте Минской группы ОБСЕ.