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    Президент ПА ОБСЕ призвал МПА СНГ совместно содействовать нагорно-карабахскому урегулированию

    Канерва: Наличие человеческих жертв в ходе продолжающихся боевых действий недопустимо

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Наличие человеческих жертв в ходе продолжающихся боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта недопустимо". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ)  Илкка Канерва, выступая на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи  Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) в Санкт-Петербурге.

    Президент  Канерва  призвал  парламентариев МПА СНГ совместно с ПА ОБСЕ содействовать  мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в контексте Минской группы ОБСЕ. 

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