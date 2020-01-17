Президент ПА ОБСЕ: Парламентарии могут способствовать миру на Южном Кавказе

Парламентская Ассамблея ОБСЕ поддерживает приоритеты Албанского председательства.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели в своем обращении к послам 57 постоянных делегаций ОБСЕ в Вене.

Г. Церетели также выразил признательность за заявленное намерение Действующего председателя Эди Рамы по дальнейшему усилению работы председательства с парламентариями. Он также приветствовал Швецию в качестве нового члена Тройки ОБСЕ и выразил признательность за готовность Польши председательствовать в этой организации в 2022 году.

Затронув в своем выступлении нагорно-карабахский конфликт, Церетели особо отметил многочисленные беседы с руководством Азербайджана и Армении о том, как парламентарии могут способствовать миру на Южном Кавказе.