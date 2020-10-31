Президент: Карабах – не вопрос ресурсов, это – вопрос справедливости

"Нагорный Карабах – наша земля, наша международно признанная территория"

"Нагорный Карабах – наша земля, наша международно признанная территория. Это – не вопрос ресурсов. Основные ресурсы здесь, в Баку. Это – вопрос справедливости, это вопрос национальной гордости и международного права. Международное право и вся международная общественность признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы восстанавливаем справедливость и выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, которые 27 лет оставались на бумаге".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос корреспондента "Почему Карабах так важен для Азербайджана? Там есть ресурсы или это представляет какое-то символическое значение?".

"Что касается истории, могу вам сказать, что армяне были переселены или доставлены в этот регион в начале XIX века после мирного соглашения между Карабахским ханством и Российской империей – его подписали Ибрагим Халил хан и русский генерал Цицианов. Их стали переселять в Нагорный Карабах после Кюрекчайского, Гюлистанского и Туркменчайского мирных договоров, подписанных в 1805, 1813 и 1828 годах. Вы можете посмотреть это в интернете. Армяне не упоминаются в этих соглашениях. Армяне были переселены впоследствии Царской Россией из Восточной Анатолии и Ирана для изменения этнического и религиозного состава региона", - добавил Президент.