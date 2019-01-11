Представители МККК посетили Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Представители Международного комитета Красного Креста встретились с лицами, задержанными в результате нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщила Report руководитель отдела по связям в общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, представители представляемой ею структуры в декабре и январе вновь посетили задержанных в результате нагорно-карабахского конфликта лиц: "Мы продолжаем регулярно навещать задержанных в результате конфликта лиц. Согласно мандату, МККК навещает задержанных, чтобы проверить условия содержания и обращение с ними, а также создать возможность для задержанных связаться с семьями".

Отметим, что в июле 2014 года гражданин России Дильгям Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев были взяты в заложники армянскими военнослужащими на территории оккупированного армянами Кельбаджарского района Азербайджана, когда хотели посетить могилы родных и близких. А гражданин Азербайджана Гасана Гасанова застрелили. Тело Г.Гасанова удалось забрать и он был похоронен в Баку. В оккупированном Нагорном Карабахе устроили незаконный "суд" над Дильгямом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым. Решением "суда" Д.Аскерова приговорили к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам тюрьмы. Что касается гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, в феврале прошлого года при неизвестных обстоятельствах он попал в руки армян в направлении села Талыш.

А на азербайджанской стороне находятся трое армян.

Хафиз Гейдаров