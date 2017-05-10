Посол Мира сделал презентацию "Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном" на международном форуме

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ С 30-го апреля по 5-е мая в Египетском городе Александрия проходил региональный форум, посвященный теме "Участие молодежи и гражданское участие".

Как сообщает Report, форум был организован Шведским институтом Александрии и институтом Датско-Египетского диалога. На форум была приглашена молодежь из региона (ЕС-БВСА). Идея этой конференции заключалась в том, чтобы вместе привлечь молодежь и политических активистов из Европы и БВСА (Ближний Восток и Северная Африка) к обсуждению форм расширения политического участия в плюралистических обществах с целью создания сети молодежи с общими ценностями во всем регионе.

В форуме приняли участие активные члены различных политических партий, студенты и ученные, проводящие научные исследования в области политических партий, политического участия, включая и экстремизм. В список участников также вошли депутаты из Марокко, Египта и Туниса, политики из Ливана и представители правительства Египта, в том числе глава пресс-службы президента Египта Др. Раша Аллам.

В рамках этого форума также прошла презентация "Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном". Презентацию провел Посол Мира "Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном" из Польши Витольд Олейник. Витольд Олейник подчеркнул основные принципы Платформы Мира и рассказал участникам из стран ЕС и БВСА про хрупкость ситуации в регионе Южного Кавказа. Участники имели возможность лучше ознакомиться с динамикой региона, с существованием угрозы возможного распространения конфликта и его последствий для всего Ближнего Востока и Европы. Также участники форума подчеркнули необходимость мирного урегулирования этого конфликта. Все участники продемонстрировали свою заинтересованность и выразили надежду на скорейшее решение вопроса в рамках международного права и переговоров.