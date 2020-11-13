Подсчитывается ущерб, нанесенный в результате ракетного обстрела Арменией Гянджи

"Сейчас проводится мониторинг, идут работы по подсчету"

Начался подсчет ущерба, нанесенного мирным жителям в городе Гянджа в результате агрессивной политики вооруженных сил Армении.

Об этом западному центру Report сообщил руководитель рабочей группы по городу Гянджа Адалят Алиев.

По его словам, в городе Гянджа нанесен урон более 2 000 частным жилым домам и квартирам, а также свыше 200 объекта и большому количеству автомобилей: "Сейчас проводится мониторинг, идут работы по подсчету".

Отметим, что начатая Азербайджанской Армией 27 сентября операция по принуждению к миру завершилась 10 ноября победой.