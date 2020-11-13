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Подсчитывается ущерб, нанесенный в результате ракетного обстрела Арменией Гянджи 

Подсчитывается ущерб, нанесенный в результате ракетного обстрела Арменией Гянджи  "Сейчас проводится мониторинг, идут работы по подсчету"
Нагорно-карабахский конфликт
13 ноября 2020 г. 14:20
Подсчитывается ущерб, нанесенный в результате ракетного обстрела Арменией Гянджи 
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Начался подсчет ущерба, нанесенного мирным жителям в городе Гянджа в результате агрессивной политики вооруженных сил Армении.

Об этом западному центру Report сообщил руководитель рабочей группы по городу Гянджа Адалят Алиев.

По его словам, в городе Гянджа нанесен урон более 2 000 частным жилым домам и квартирам, а также свыше 200 объекта и большому количеству автомобилей: "Сейчас проводится мониторинг, идут работы по подсчету".

Отметим, что начатая Азербайджанской Армией 27 сентября операция по принуждению к миру завершилась 10 ноября победой.

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Версия на английском языке Working Group on Ganja city calculates damage by Armenia's rocket attack
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Gəncəyə atdığı raketlər nəticəsində dəymiş ziyan hesablanır

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