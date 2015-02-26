Первый заместитель председателя Милли Меджлиса: Мы больше не будем терпеть капризы Армении

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ “Мы требуем от президента Армении вернуть оккупированные территории. Однако его выступления носят имитационный характер". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Он отметил, что Армения является не государством, а политическим образованием: "Армения находится в плачевном состоянии. Они каждый день нарушают режим прекращения огня, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Это не может долго продолжаться. Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что он является сторонником мира в регионе. Однако мы больше не будем терпеть капризы Армении".

З.Аскеров добавил, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ также признают территориальную целостность Азербайджана: "Посредники нам говорят, придите к соглашению, и вопрос будет урегулирован. Если нет соглашения, для чего нужны посредники? В таком случае, они приезжают в Азербайджан всего лишь как туристы".