ОИС обеспокоен разрушением армянскими варварами исламских святынь в Нагорном Карабахе

В решении осуждены варварские, намеренные действия армянских оккупантов, направленные на полное разрушение исторического и культурного исламского наследия в Азербайджане

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества выразил глубокую озабоченность состоянием являющихся неделимой частью исламского наследия исторических памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОИС.

"Преднамеренное разрушение и разграбление материальных и духовных ценностей, в частности, мечети в селе Мамар Гудаблинского района, который недавно был освобожден от оккупантов, присвоение и фальсификация истории являются наглядным показателем политики агрессии. Злоупотребление религиозно-духовным наследием, веками находившимся на оккупированных территориях – откровенное нарушение законов и конвенций, в том числе Гаагской конвенции от 1954 года о защите культурных ценностей в случае военных конфликтов, и протоколов к этой конвенции от 1954 и 1999 годов.

На 46-м заседании Совета министров иностранных дел ОИС приняла решение под номером 3/46-S "О защите святых исламских мест". В решении осуждены варварские, намеренные действия армянских оккупантов, направленные на полное разрушение исторического и культурного исламского наследия в Азербайджанской Республике", - говорится в заявлении.