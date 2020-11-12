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ОИС обеспокоен разрушением армянскими варварами исламских святынь в Нагорном Карабахе

ОИС обеспокоен разрушением армянскими варварами исламских святынь в Нагорном Карабахе В решении осуждены варварские, намеренные действия армянских оккупантов, направленные на полное разрушение исторического и культурного исламского наследия в Азербайджане
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 10:10
ОИС обеспокоен разрушением армянскими варварами исламских святынь в Нагорном Карабахе
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Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества выразил глубокую озабоченность состоянием являющихся неделимой частью исламского наследия исторических памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОИС.

"Преднамеренное разрушение и разграбление материальных и духовных ценностей, в частности, мечети в селе Мамар Гудаблинского района, который недавно был освобожден от оккупантов, присвоение и фальсификация истории являются наглядным показателем политики агрессии. Злоупотребление религиозно-духовным наследием, веками находившимся на оккупированных территориях – откровенное нарушение законов и конвенций, в том числе Гаагской конвенции от 1954 года о защите культурных ценностей в случае военных конфликтов, и протоколов к этой конвенции от 1954 и 1999 годов.

На 46-м заседании Совета министров иностранных дел ОИС приняла решение под номером 3/46-S "О защите святых исламских мест". В решении осуждены варварские, намеренные действия армянских оккупантов, направленные на полное разрушение исторического и культурного исламского наследия в Азербайджанской Республике", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке OIC expresses concern over destruction of Islamic historical shrines by Armenians in Nagorno-Karabakh
Версия на азербайджанском языке İƏT Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən İslama aid tarixi ziyarətgahların dağıdılmasından narahatlığını bildirib

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