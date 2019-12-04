ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 4 декабря на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.