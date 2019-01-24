Британский автор-исследователь: Нагорный Карабах превратили в эпицентр преступности в регионе

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Британский автор-исследователь Харролд Кейн выпустил книгу "Нарко-Карабах", в которой детально разоблачил многочисленные факты незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, автор в течении 18 месяцев провел расследование, стремясь, по его словам, пролить свет на "целый каталог преступлений, последствия которых выходят далеко за пределы Кавказского региона и оказывают глубокое влияние на международное сообщество".

Х. Кейн посетил Армению и оккупированный армянами Нагорный Карабах под видом туриста.

По его словам, в это время он сталкивался с торговлей людьми, контрабандой наркотиков, незаконной торговлей оружием и хищением природных ресурсов в промышленных масштабах.

В книге подробно рассказывается о его шокирующих находках, которые также подробно описаны на сайте Х. Кейна www.narcokarabakh.net.

"Из-за своего нынешнего статуса Нагорный Карабах существует в вакууме. Этот факт был безжалостно эксплуатирован и позволил использовать эту территорию в качестве расчетной палаты для международной организованной преступности" , - говорит автор, принявший псевдоним из-за опасений за собственную безопасность, учитывая, что в книге изложены факты об армянской мафии, афганских наркобаронах и некоторых из самых известных нелегальных торговцев оружием в мире.

Автор отмечает, что во время исследования он подвергся поздним ночным визитам в свой отель сотрудниками полиции МВД в Ереване и был избит в Ханкенди.

"Мы обнаружили, что Нагорный Карабах - это эпицентр преступности", - отмечает автор исследования. "И большая часть этой деятельности связана с бывшими президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Они создали свои миллиардные состояния на человеческих страданиях на шокирующем уровне".