Мониторинг на линии фронта завершился без инцидентов

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 28-го июня на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнийен Йович и Геннадий Петрика.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Мартин Шустер.