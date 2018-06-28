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    Мониторинг на линии фронта завершился без инцидентов

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 28-го июня на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнийен Йович и Геннадий Петрика. 

    Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

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