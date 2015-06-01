​МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 82 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 82 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Гызылгаджили Газахского района с территории села Беркабер Иджеванского района, позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе Армении.

Армянские вооруженные формирования также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Ширванлы, Гарагашлы, Сарыджалы, Джавахирли, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.