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МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 12 раз нарушили режим прекращения огня

МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 12 раз нарушили режим прекращения огня

Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района. 

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