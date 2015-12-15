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    Министр обороны Азербайджана: После этого будем предпринимать более строгие меры против врага, наносить более сокрушительные удары

    Закир Гасанов: На данном этапе со всей вражеской армией воюет лишь маленькая часть нашей армии

    "Нашей целью является нанесение сокрушительных ударов по врагу и вытеснение его с наших оккупированных территорий. Впредь это мы будем осуществлять более жестко"

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Согласно указаниям президента Азербайджана, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева состоялось открытие очередной новопостроенной военной части.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Руководство министерства ознакомилось со штабом, общежитиями солдат, служебными, учебными комнатами и комнатами для отдыха, залом для брифингов, складом для боевой техники, столовой, медпунктом, ванной-прачечной, котельным комплексом и другими объектами в воинской части.

    Выступая перед личным составом, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил: "Сегодня в результате большого внимания, оказываемого армии президентом страны, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, мы участвуем в открытии очередной воинской части. Хочу особо отметить, что уважаемый  господин президент Ильхам Алиев держит под строгим контролем развитие ВС Азербайджана по всем направлениям. Для оправдания доверия государства и народа мы должны трудиться круглые сутки и организовать служебную и боевую подготовку на самом высоком уровне".

    Министр обороны отметил, что перед азербайджанской армией стоит такая священная и главная задача, как освобождение родных земель от армянской оккупации: "После этого будем предпринимать более строгие меры против врага, наносить более сокрушительные удары. Враг будет лучше ощущать мощь азербайджанской армии и азербайджанского солдата. Нашей целью является нанесение сокрушительных ударов по врагу и вытеснение его с наших оккупированных территорий. Впредь это мы будем осуществлять более жестко".

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