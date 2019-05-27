Министр обороны Армении обсудил с сопредседателями Минской группы карабахское урегулирование

Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился в понедельник с прибывшими в Армению с региональным визитом сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, во встрече принимал также участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

На встрече состоялся обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе, обсудили нагорно-карабахское урегулирование.