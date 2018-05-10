МИД: Все еще надеемся, что новое политическое руководство Армении не повторит ошибок своих предшественников

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Вместо того, чтобы первым делом приступить к социально-экономическим реформам, в которых нуждается население Армении, новый премьер-министр Армении предпочитает политическую агитацию, обращаясь к теме Нагорного Карабаха".

Как передает Report, об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна с связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Гаджиев подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта "может послужить обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе и созданию возможностей для всестороннего регионального сотрудничества".

По его мнению, пользу от этого получит в первую очередь население Армении.

"Поэтому мяч на поле Армении, и нет необходимости изобретать велосипед. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджан готов к субстантивным переговорам для скорейшего урегулирования конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ на основе существующей повестки", - сказал Гаджиев.

Касаясь позиции Пашиняна, что компромисс по Карабаху возможен при учете права его народа на самоопределение, представитель МИД заявил:

"Жители Нагорного Карабаха могут воспользоваться правом на самоопределение в пределах границ Азербайджана. Это предусматривает сосуществование армянской и азербайджанской общин в условиях мира, достоинства и процветания в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

"Мы все еще надеемся, что новое политическое руководство Армении не повторит ошибок своих предшественников, будет проводить здоровую политику и стараться налаживать цивилизованные отношения с соседними государствами для того, чтобы жить с ними в мире", - сказал Гаджиев.