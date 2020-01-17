МИД России надеется на возобновление предметного разговора между сторонами нагорно-карабахского конфликта

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В 2019 году в нагорно-карабахском урегулировании заметных изменений не произошло.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Российской Федерации на вопросы СМИ, представленные на пресс-конференцию исполняющего обязанности министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Ответ на вопрос об усилиях России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта размещен на сайте ведомства.

В ответе МИД РФ отмечается, что есть подвижки в реализации "малых шагов", о которых условились министры иностранных дел на встрече в Москве в апреле 2019 года в развитие договоренностей, достигнутых между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене в марте 2019 года: "Ситуация на границе и линии соприкосновения остается относительно спокойной. Действует горячая линия связи между Ереваном и Баку. Осуществлен журналистский обмен, возвращены находившиеся в плену Завен Карапетян и Эльвин Ибрагимов. Продолжается работа по другим заключенным, к ней подключен Международный Комитет Красного Креста".

"Считаем, что все это свидетельствует о намерении сторон предпринять конкретные шаги, направленные на подготовку населения к миру. Однако по вопросам существа урегулирования продвинуться пока не удалось. Эта тема обсуждалась в ходе недавних визитов Сергея Лаврова в Ереван и Баку. Есть надежда на то, что в обозримый период между сторонами возобновится предметный разговор. Со своей стороны, вместе с французскими и американскими коллегами по сопредседательству в Минской группе окажем необходимое содействие", отмечается в ответе МИД России.