МИД РФ: Происходит вывод армянских военных из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов

Москва находится на постоянной связи с Баку и Ереваном по постконфликтному урегулированию

Продолжается развертывание российских миротворцев, происходит вывод армянских военных из Агдамского и Кельбаджарского и Лачинского районов. Как передает российское бюро Report, об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Первоочередного решения на текущем этапе требуют гуманитарные вопросы", - отметила она.

Пресс-секретарь МИД отметила, что руководство Российской Федерации находится в постоянно контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию: "Важно обеспечить безусловное выполнение договоренностей. Мы с удовлетворением отмечаем, что посреднические усилия России позволили сегодня добиться устойчивого прекращения огня, установленного с 10 ноября в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении, а также сделать важные шаги по пути к возвращению к мирной жизни".