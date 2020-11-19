О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД РФ: Происходит вывод армянских военных из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов

МИД РФ: Происходит вывод армянских военных из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Москва находится на постоянной связи с Баку и Ереваном по постконфликтному урегулированию
Нагорно-карабахский конфликт
19 ноября 2020 г. 13:43
МИД РФ: Происходит вывод армянских военных из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов

Продолжается развертывание российских миротворцев, происходит вывод армянских военных из Агдамского и Кельбаджарского и Лачинского районов. Как передает российское бюро Report, об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Первоочередного решения на текущем этапе требуют гуманитарные вопросы", - отметила она.

Пресс-секретарь МИД отметила, что руководство Российской Федерации находится в постоянно контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию: "Важно обеспечить безусловное выполнение договоренностей. Мы с удовлетворением отмечаем, что посреднические усилия России позволили сегодня добиться устойчивого прекращения огня, установленного с 10 ноября в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении, а также сделать важные шаги по пути к возвращению к мирной жизни".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
12 ноября 2020 г. 16:32
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
14 ноября 2020 г. 11:08
В Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
ФотоВ Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
14 ноября 2020 г. 07:24
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi